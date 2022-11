Ménès pointe le principal problème de l'OM

Sur son blog, Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre entre l'OM et l'OL.





C'est peu dire que le journaliste n'a pas été emballé par ce duel entre les deux équipes. Sur son blog Face à Pierrot, l'ancien du Canal Football Club a pointé du doigt le peu d'occasions et le manque de justesse technique des deux équipes : "Quel mauvais match ! C'était un match d'une pauvreté technique, avec tellement de duels offensifs perdus de part et d'autre. Marseille, avec la même compo que contre Tottenham même si Guendouzi ne jouait pas, on était toujours avec Sanchez seul en pointe. Marseille a fait la même mi-temps avec de l'intensité, une grosse possession de balle. Pas beaucoup d'occasions, et ils ont marqué sur une tête comme Mbemba l'avait fait contre Tottenham."



Il a ensuite pointé le problème des hommes d'Igor Tudor depuis plusieurs semaines, la baisse de régime en deuxième période : "La deuxième mi-temps a été encore plus médiocre parce que Marseille aussi a un petit peu arrêté de jouer, et c'est leur gros défaut. Lyon n'a pas su en profiter parce que Lyon n'a rien pour en profiter."



Les Olympiens sont, en effet, souvent dans le dur physiquement après la reprise, conséquence du pressing à haute intensité demandé par le coach Croate depuis le début de la saison. La coupure internationale aura au moins le mérite de recharger les batteries de certains.