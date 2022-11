Tudor s'est foutu de la gueule de Payet selon Djellit

Nabil Djellit n'a pas apprécié le traitement infligé à Dimitri Payet par Igor Tudor, contre Lyon (1-0), dimanche soir.





Sur les antennes d'Europe 1, le journaliste a taclé la gestion du numéro 10 et capitaine de l'OM par le Croate de 44 ans : "Il y a plus que jamais un débat sur Dimitri Payet. Je suis désolé de le dire comme cela, mais Igor Tudor s'est encore foutu de sa gueule. Il le fait entrer 5 minutes contre Lyon, alors qu'en plein milieu de semaine, il nous a expliqué qu'il aurait dû le faire entrer avant contre Tottenham (Payet n'a pas joué contre les Anglais, ndlr). Je m'attendais à ce qu'il ne soit pas titulaire, car il n'enchaîne pas les matchs, il n'a pas de rythme et c'est un match à haute intensité face à Lyon, mais je pensais que Payet allait jouer au moins 30 minutes pour gérer le résultat. L'OM avait besoin de quelqu'un qui met le pied sur le ballon, qui sait fluidifier le jeu, et Dimitri Payet sait le faire. Là, on a toujours l'impression que Tudor est dans le règlement de comptes. Là, il fait jouer Payet six minutes, Gerson, autre disgracié, lui c'est carrément à la 90e qu'il entre. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de fédérer un groupe et rassembler toutes les forces pour les échéances."



Si Gerson semble clairement sur le départ, notamment pour le FC Séville, l'avenir de Dimitri Payet est plus flou, même si Pablo Longoria pourrait trancher pour un départ en janvier 2023, alors que le meneur de jeu est sous contrat pour un peu plus d'un an et demi à Marseille.