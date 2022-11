Mercato : l'OM pense toujours à un attaquant de Serie A

Cité à l'Olympique de Marseille depuis au moins deux mercatos, le nom de Gerard Deulofeu est revenu dans les rumeurs de transferts.





Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, plusieurs clubs européens, dont l'OM, sont toujours sur la piste de l'Espagnol de l'Udinese. Marseille aurait de la concurrence sur le dossier, et non des moindres : Borussia Dortmund, le RB Leipzig et Schalke 04 sont notamment cités.



Le club italien, où Gerard Deulofeu est sous contrat jusqu'en 2024, réclamerait entre 25 et 30 millions d'euros pour son attaquant de 28 ans, qui joue dans une position de buteur ou de deuxième attaquant à l'Udinese cette saison, avec succès (15 matchs, 3 buts, 7 passes décisives).



À noter que la formation italienne, 8e de Serie A, ne désire pas vendre l'Espagnol formé à la Masia cet hiver. Un transfert ne pourra avoir lieu qu'à l'été 2023.