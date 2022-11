Clauss en danger pour la Coupe du monde 2022 ?

Jonathan Clauss est en course pour être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022.





Élément de la rotation avec l'Équipe de France, mais comptant 6 sélections internationales en tout, dont 2 lors du dernier rassemblement des Bleus (contre l'Autriche et le Danemark en septembre), Jonathan Clauss va attendre impatiemment la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, mercredi soir. Le néo-Marseillais, qui réalise un bon début de saison statistiquement (19 rencontres, 1 but, 6 passes décisives), pourrait ne pas être appelé, selon L'Équipe, à cause du chantier en défense. "La hiérarchie en défense est très floue, surtout si (Didier) Deschamps décide de partir avec une défense à 4, ce qui pourrait fragiliser la candidature de (Jonathan) Clauss".



Le Phocéen est un piston destiné à jouer dans une défense à 5, moins dans une organisation à 4. Jonathan Clauss semble en concurrence avec Benjamin Pavard (Bayern Munich), qui devrait être appelé, Mohamed Simakan (RB Leipzig), jamais convoqué en A, ou encore Nordi Mukiele, remplaçant au PSG.