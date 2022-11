Balerdi : "Tous ensemble avec le coach"

En zone mixte, Leonardo Balerdi a loué la solidarité du groupe après la victoire face à Lyon hier soir.





Dans une période difficile où les résultats n'étaient pas au rendez-vous, décrocher une victoire face à Lyon était bienvenu pour remettre de la sérénité à tous les étages du club. Devant les médias, Leonardo Balerdi a rappelé que tout le monde était soudé malgré la période difficile que traverse l'OM actuellement : "On est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match, on a fait de très bonnes choses, mais que quelques petits détails ont manqué. Aujourd'hui, on a été bons sur ces petits détails."



Les Olympiens devront confirmer à Monaco dimanche, dernier match avant la coupure Coupe du Monde.