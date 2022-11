Derrien revient sur le duel Sanchez-Tagliafico

Pour le journal L'Équipe, Bruno Derrien a donné sur avis sur la situation litigieuse entre Alexis Sanchez et Nicolas Tagliafico qui aurait dû donner un pénalty à l'OM en première mi-temps.





Encore une fois, François Letexier et ses collègues à la VAR se sont illustrés en prenant des décisions défavorables à l'OM, entre un pénalty non sifflé sur une faute de Tagliafico et plusieurs grosses semelles à hauteur de tibia de la part des Lyonnais qui ne leur ont même pas valu un carton jaune. Un classique de l'arbitrage anti-OM.



Chez nos confrères de L'Équipe, l'ancien arbitre Bruno Derrien s'est exprimé sur le tacle non maitrisé du latéral lyonnais sur Sanchez. Sans surprise, il prend la défense de l'homme en noir : "On voit bien qu'il veut avant tout tacler le ballon. Toute la question est de savoir s'il touche le joueur en intervenant. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une situation tranchée, toute blanche ou toute noire. On est dans une zone grise. Les avis pourront diverger en fonction des angles de vue des caméras. La décision relève de l'appréciation de l'arbitre, que certains comprendront, d'autres pas. Moi, elle ne me heurte pas."