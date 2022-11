OM-Lyon : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, suite au match OM-OL.





Les observateurs et algorithmes ont particulièrement récompensé les prestations de Pau Lopes, Samuel Gigot et Jordan Veretout. Amine Harit et Valentin Rongier ont été moins convaincants.





Le onze de départ : Lopez (6) - Mbemba (5), Gigot (7), Balerdi (6) - Clauss (6), Rongier (6), Veretout (7), Tavares (5) - Under (4), Sanchez (5), Harit (4).

Le coach : Tudor (6).

L'arbitre : Letexier (4).





Le onze de départ : Lopez (7) - Mbemba (6), Gigot (7), Balerdi (6) - Clauss (6), Rongier (5,3), Veretout (7), Tavares (5,3) - Under (5), Sanchez (6), Harit (4,7).

Le coach : Tudor (6).

L'arbitre : Letexier (4).





Le onze de départ : Lopez (7,5) - Mbemba (6,6), Gigot (7,8), Balerdi (7,4) - Clauss (7,2), Rongier (6,9), Veretout (7,5), Tavares (6,4) - Under (6,6), Sanchez (6,8), Harit (6,3).

Les remplaçants : Touré (6,1), Guendouzi (6,5), Payet (6,1), Gerson (6,2), Kolasinac (6,3).





Le onze de départ : Lopez (6) - Mbemba (6,5), Gigot (7), Balerdi (6,5) - Clauss (5,5), Rongier (5,5), Veretout (7), Tavares (5) - Under (4,5), Sanchez (5,5), Harit (5).





Le onze de départ : Lopez (-) - Mbemba (-), Gigot (7), Balerdi (-) - Clauss (4), Rongier (6,5), Veretout (-), Tavares (-) - Under (3,5), Sanchez (7), Harit (-).





Le onze de départ : Lopez (7) - Mbemba (5,5), Gigot (7), Balerdi (6) - Clauss (6), Rongier (6), Veretout (6,5), Tavares (5) - Under (6), Sanchez (5), Harit (5).

Les remplaçants : Touré (5), Guendouzi (5,5), Payet (4,5), Gerson (5), Kolasinac (5).





Le onze de départ : Lopez (6,5) - Mbemba (6,5), Gigot (7), Balerdi (6,5) - Clauss (6), Rongier (6,5), Veretout (6,5), Tavares (7) - Under (5), Sanchez (6,5), Harit (6,5).

Les remplaçants : Kolasinac (6), Guendouzi (6).