Riolo : "On peut critiquer l'OM, mais en face c'est le néant total"

Daniel Riolo admet que tout n'est pas parfait, à l'OM. Le journaliste juge néanmoins les critiques sévères, compte tenu du jeu proposé et de l'état d'esprit affiché par les hommes d'Igor Tudor.





Sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur les critiques qui ciblent l'OM, cet automne. Le journaliste pense qu'elles sont trop sévères : "La situation était tendue, car à l'OM ça devient très vite tendu. Mais, encore une fois, si on regarde la période, tu n'as jamais eu une équipe qui s'est fait promener. Tu n'as jamais eu une équipe qui ne répond pas au niveau de l'état d'esprit. C'est quand même dur ! Le talent ? Oui tu as raison, il en manque. Pour le reste, c'est difficile quand ils terminent leur match. Les mecs donnent tout. Alors oui, il y a peut-être un ou deux choix de Tudor, le choix du neuf, mettre un peu plus Payet... Évidemment qu'il y a des reproches à lui adresser. S'ils ont un neuf, avec la première demi-heure qu'ils font ce soir, avec les occasions, les opportunités, les ballons dans la surface, il y a beaucoup mieux à faire ! Les situations, ils les provoquent, quand même. L'OM crée des choses. On peut taper sur l'OM, sur les choix de Tudor et tout. Mais il y a un club en face qui a plus de moyens, qui a plus d'argent, qui est censé être en avance, où c'est le néant total !", a-t-il lancé sur l'antenne de la radio.



L'OM aura la Ligue des Champions en moins, en seconde partie de saison. Cela devrait faciliter la récupération de ses joueurs.