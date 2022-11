Balerdi : "je me sens mieux, j'ai confiance en moi"

Leonardo Balerdi a fait part de sa satisfaction, après OM-Lyon (1-0). Le défenseur revient doucement à son meilleur niveau.





En zone mixte, Leonardo Balerdi a confié son enthousiasme, suite au succès obtenu lors d'OM-OL. "On a fait un beau match, avec une très bonne première mi-temps. Je suis content, on mérite la victoire. On est tous ensemble, avec le coach, le staff, le président, les supporters. Aujourd'hui, je me sens mieux, j'ai confiance en moi", a-t-il déclaré.



L'Argentin de 23 ans a pris part à 20 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Le joueur parait progressivement retrouver tous ses moyens, après les blessures de la saison passée.