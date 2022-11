Reine-Adélaïde : "On savait qu'ils allaient mettre énormément d'intensité"

Rentré à la mi-temps, Jeff Reine-Adélaïde n'a pas su inverser le score d'OM-Lyon (1-0), dimanche. L'attaquant a fait part de ses regrets, après la rencontre.





Comme ses partenaires, Jeff Reine-Adélaïde n'a pu que constater la défaite, dimanche, sur la pelouse du Stade Orange Vélodrome. "On est très déçus. En première mi-temps, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, on a su se créer des occasions, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. C'est vraiment leur première mi-temps qui nous fait perdre ce match. On savait qu'ils allaient mettre énormément d'intensité, nous on devait répondre présent dans ce domaine et on n'a pas su le faire en première mi-temps. On doit continuer à bosser pour gagner ce dernier match avant la trêve", a-t-il lancé au micro de Prime Vidéo.



Le club lyonnais pointe désormais à 7 points de l'OM, au classement de Ligue 1.