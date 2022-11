Gigot : "J'ai failli tout arracher, c'était trop beau"

Samuel Gigot a inscrit le but du succès de l'OM face à Lyon. Le natif d'Avignon a vécu un grand moment de sa carrière.





Dimanche soir, Samuel Gigot a marqué le but qui a permis à l'OM de l'emporter contre l'OL. Le joueur est allé fêter ça avec le virage sud : "C'est incroyable. Pour moi, c'est magnifique de marquer dans un Olympico, j'en ai rêvé de mettre ce but, c'est exceptionnel. Le plus important, c'est la victoire ce soir. C'est venu naturellement. J'ai tout lâché ! J'ai failli tout arracher, c'était trop beau. Nos supporters sont exceptionnels depuis le début. C'était difficile pour nous après cette contre-performance mardi en Coupe d'Europe. Le meilleur des remèdes était de gagner ce soir à la maison, face à Lyon. C'est une belle victoire", a-t-il lancé en zone mixte.



Samuel Gigot prend peu à peu ses marques sous un maillot qui lui tient à coeur. Ce succès devrait faire beaucoup de bien aux têtes olympiennes, après le revers de Tottenham.