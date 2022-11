Rongier : "C'est vrai que la seconde période est moins bonne"

Valentin Rongier a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM contre Lyon. Le milieu de terrain regrette que les Phocéens lèvent le pied en seconde mi-temps.





En zone mixte, Valentin Rongier a commenté la victoire obtenue par l'OM contre l'OL. Le joueur a apprécié le visage montré par les Phocéens : "On a souffert en seconde période, ce sont un peu nos vieux démons qui nous rattrapent parce que, sur les derniers matchs, c'est ce qui s'est passé. Mais on a tenu, on n'a pas reproduit les mêmes erreurs et c'est vrai que cette victoire nous fait beaucoup de bien. Je pense que c'est le visage qu'on montre depuis le début de la saison. Parfois, ça nous réussit moins, comme lors des dernières semaines. Ce soir, on a répondu présent autant physiquement que techniquement. C'est vrai que la seconde période est moins bonne, Lyon avait plus le contrôle du jeu. Mais, sur l'ensemble du match, on est content de ce qu'on a fait. On a gagné, c'est le plus important", a-t-il indiqué aux médias. Il a aussi regretté le niveau affiché en seconde période. "On a un peu reculé en seconde période, il faut qu'on arrive à gommer ça parce qu'on se met en danger", a-t-il conclu.



L'OM dispose enfin d'une semaine pour préparer sa prochaine rencontre. Les quelques jours de récupération supplémentaires devraient faire beaucoup de bien.