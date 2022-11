Blanc : "Un point, tu pouvais le prendre sans problème"

Laurent Blanc a également livré son analyse du revers concédé par son équipe contre l'OM. Le coach de l'OL pense qu'il y avait la place pour les Lyonnais.





En salle de presse, Laurent Blanc a commenté la défaite concédée par son équipe au Stade Orange Vélodrome. Le technicien regrette que ses joueurs soient mal entrés dans le match : "Quand tu viens ici et tu joues qu'une mi-temps, il est difficile de rentrer avec des points, je l'ai dit aux joueurs. En première période, dans l'utilisation du ballon, on a été médiocres, bien trop médiocres. Quand on récupérait le ballon, on a fait que des mauvais choix, par exemple, sur un trois contre un après un corner pour eux. On a fait les mauvais choix, aux mauvais moments. On récupérait les ballons et on les redonnait dans les trente secondes. En seconde période, le jeu était haché, Marseille n'a pas proposé beaucoup de jeu, ils ont bien défendu. En étant plus sérieux avec le ballon, sincèrement, un point, tu pouvais le prendre sans problème. En seconde période, on a eu la maîtrise, sans être à l'abri d'un contre", a-t-il indiqué, estimant que ses joueurs avaient manqué de justesse dans leurs choix.





"Si vous sortez de cette pression..."

Le coach rhodanien a estimé que certains joueurs n'avaient pas été au niveau durant la première mi-temps : "Il y a des joueurs qui ont eu un rendement insuffisant en première période. On n'a pas mal défendu, certains joueurs ont fait le taf, mais offensivement, on était trop brouillons. Ce n'était pas facile, d'accord, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes proposer du jeu ici lors des premières quarante-cinq minutes, même Lens a souffert, été acculé et subi beaucoup d'occasions (le 22 octobre), sans doute plus que nous. En seconde période, on savait qu'on aurait une équipe de Marseille un peu plus fatiguée, avec plus d'espaces, encore fallait-il être meilleurs avec le ballon..."



L'ancien sélectionneur a ensuite évoqué le jeu de l'OM d'Igor Tudor : "Il a joué avec le même système. Il a une palette de joueurs, il a son système, qu'il mette untel ou untel, ce n'est pas à moi de commenter. Ils ont une telle débauche d'énergie, un jeu physique, total, ils attaquent à six, ils ne défendent qu'à quatre. Chapeau, il y a du jeu, des espaces, de l'action. C'est plutôt une bonne chose pour la L1. Il faut battre cette ligne de cinq (le trio et les latéraux), si vous reperdez le ballon tout de suite, c'est compliqué. Mais si vous sortez de cette pression... Il y avait la place ce soir."



Igor Tudor a remporté son duel face à Laurent Blanc. Le Croate dispose d'une semaine pour contrecarrer les plans de Philippe Clement, à Monaco.