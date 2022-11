Tudor : "On a fait une seconde période avec un grand coeur"

Igor Tudor a livré son analyse du match OM-Lyon. Le technicien a apprécié l'état d'esprit affiché par ses troupes.





En conférence de presse, Igor Tudor a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM face à l'OL. Le technicien a souligné la volonté affichée par ses joueurs : "Un réconfort moral ? Oui. C'était un match important, spécial, surtout dans cette période où on n'obtenait pas vraiment ce qu'on méritait. Nous les avons vraiment dominés en première période, on a fait une seconde période avec un grand coeur, c'était difficile, il a fallu se battre. Il y avait l'envie de souffler, l'envie de souffrir, de prendre les trois points à tout prix, on l'a senti chez les titulaires, comme chez les joueurs qui sont entrés", a-t-il notamment déclaré face aux médias.





"Avec Bamba devant, Sanchez aurait été derrière"

Le Croate a aussi expliqué ses changements de la seconde mi-temps : "C'était mieux d'avoir un Guendouzi, un Gerson ou un Payet sur le terrain, plutôt qu'un Bamba, pour la configuration du moment, alors qu'on n'avait plus forcément le contrôle du ballon. Avec Bamba devant, Sanchez aurait été derrière, à droite ou à gauche, ce n'était pas forcément ce que demandait le jeu à ce moment-là. On l'a aussi vu en première période, avec Under et Harit : sans Guendouzi, on perd un peu de fluidité avec le ballon, de qualité dans le jeu avec la possession. Mattéo est un joueur fondamental pour nous, après il arrive qu'il ne débute pas dans le 11 de départ, car j'ai d'autres joueurs à ma disposition."



Et de conclure sur la solidité de sa défense : "Pau Lopez est sérieux, fort, c'est merveilleux de l'avoir avec nous. Le coeur, l'envie, le caractère des joueurs ont fait la différence ce soir. Sans ces caractéristiques, nous n'aurions pas gagné le match. C'était beau à voir, dans le vestiaire, cette envie des garçons."



L'OM a remporté un succès important qui met un terme à sa mauvaise série. Le prochain match programmé contre Monaco sera également déterminant.