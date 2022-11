Harit : "C'est une petite récompense pour tout le groupe"

Amine Harit a livré son analyse à chaud du match OM-Lyon (1-0). L'international marocain s'est réjoui du succès, qu'il a jugé mérité.





Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Amine Harit a fait part de sa joie, après la victoire obtenue par l'OM dans l'Olympico. Le milieu offensif pense que les Phocéens l'ont mérité : "On savait que ça n'allait pas être un match facile, surtout après la grosse débauche d'énergie qu'on a pu avoir mardi soir. Parce que c'était un match intense. Devoir enchaîner par un match très difficile face une très bonne équipe de Lyon qui était sur une bonne dynamique depuis quelques semaines... Je pense que c'est mérité. Sur nos derniers matchs de Ligue 1, on n'a pas eu énormément de chance et c'est une petite récompense pour tout le groupe", a estimé le joueur.





"On savait l'enjeu qu'il y avait pour recoller à ce podium"

Un succès particulièrement important, compte tenu du contexte : "C'était important de ne pas laisser filer de nouveaux points. On savait l'enjeu qu'il y avait pour recoller à ce podium et se remettre dans la course aux premières places. C'est chose faite avec la manière. On a eu un moment un peu plus compliqué en seconde période mais c'est normal face à une équipe de Lyon qui était menée et qui allait pousser", a-t-il ajouté.



Le prochain match est programmé contre Monaco, dimanche 13 novembre. Il sera aussi important que celui-là.