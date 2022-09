Longoria : "Dieng n'a pas été mis à l'écart"

Devant les médias, Pablo Longoria est revenu sur la situation de Bamba Dieng.





En conférence de presse, Pablo Longoria s'est longuement attardé sur le mercato. Il est également revenu sur l'épineux cas Bamba Dieng : "On prend les décisions tous ensemble, président, coach et propriétaire. On n'a jamais pris la décision de mettre un joueur à l'écart. C'est un bon joueur. Le coach décide des choix techniques. C'est ma vision du football. Pour Dieng et Nice, ce sont deux visions médicales différentes. Il s'est blessé au tendon en faisant une talonnade. Notre docteur après les tests l'a considéré apte. Le docteur de l'équipe nationale aussi. Hier, il y a eu une vision différente. On est arrivé à un accord, le joueur voulait aller à Nice. Après, l'accord n'a pas été acté. Il reste des marchés ouverts et le joker médical, c'est jusqu'au 31 décembre."



Le président espagnol a également livré quelques indiscrétions sur les tractations survenues durant l'été : "Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. On a eu des offres de Premier League pour Gerson. Une venue d'Italie pour Guendouzi. Pour Milik, on a eu des propositions d'Espagne qui n'étaient pas favorables. On a préféré le prêter pour avoir un bon prix dans un an."