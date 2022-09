Auxerre-OM : les arbitres

Willy Delajod sera l'arbitre du match Auxerre-OM, qui se jouera demain à 17h.





Pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre, demain à 17h. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod, assisté de Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Alexandre Castro et Romain Delpech seront à la VAR.



Lors de ses trois premières rencontres, Willy Delajod a sifflé 4 pénaltys et sorti 2 cartons rouges.