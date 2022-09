Longoria : "Nous serons positif sur le plan économique"

En conférence de presse, Pablo Longoria a fait un bilan du mercato d'été et s'est exprimé sur la situation économique du club.





Alors que le mercato s'est terminé hier à 23h, Pablo Longoria a réalisé un gros travail pour renforcer l'effectif avec des moyens limités cet été. Avec pas moins de 12 renforts, l'équipe s'est améliorée par rapport à la saison dernière.



Présent en conférence de presse, le président espagnol s'est exprimé sur le remaniement de l'effectif et sur les deux mois d'été agités à Marseille : "Nous sommes contents, car l'objectif principal du mercato était d'utiliser la fenêtre des transferts pour changer la culture. Ce sont deux mots : culture et exigence. J'ai demandé de la patience. On savait que le mercato serait difficile. On voulait deux joueurs par position. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais des joueurs comme Kolasinac peuvent occuper deux postes. Il y a beaucoup de matchs avant la coupe du monde, on a besoin de tous les joueurs à disposition. On a fait des investissements dans de jeunes joueurs. Avec un effectif réduit, c'est important d'avoir de jeunes joueurs qui peuvent intégrer, petit à petit, l'équipe première. Même si tu gagnes, c'est bien d'avoir un renouvellement de l'effectif. Quand on change de coach, il faut plus de nouveaux joueurs. L'objectif est d'améliorer l'effectif saison après saison. On a des joueurs mentalement plus forts. On a des joueurs qui ont de l'expérience européenne. C'est un mix positif. Nous sommes contents du mercato et de la transformation."



Il s'est ensuite exprimé sur l'amélioration de la santé économique du club : "Il faut respecter un équilibre économique. D'ici au 30 juin, on sera positif sur plan économique. La situation économique actuelle du club nous a permis d'obtenir les joueurs que nous avons pris.

La trésorerie et le résultat net en fin de saison sont les deux questions principales. Nous sommes dans une position confortable. Elle serait plus confortable avec une vente de Bamba Dieng. Il y a encore un mercato d'hiver un mercato avant le 30 juin 2023."