UEFA : amende pour l'OM

Pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, l'OM a reçu une amende de 2 millions d'euros, dont 1.7 million avec sursis.





L'OM était sous le coup d'une amende pour non-respect du fair-play financier. L'UEFA vient de distribuer les punitions et les Olympiens ont été condamnés à payer 2 millions d'euros, dont 1.7 avec sursis, à l'instance. Ce qui correspond donc à un versement de 300 000 euros.



L'OM dispose de 3 ans pour se mettre en conformité avec les règlements du fair-play financier, à savoir ne pas dépasser le déficit autorisé de 30 millions d'euros sur trois exercices comptables, sous peine de recevoir des sanctions plus lourdes. À noter que c'est le PSG qui a été le plus durement sanctionné avec une amende de 10 millions d'euros. L'AS Monaco a été contraint de payer la même somme que l'OM (300 000€).