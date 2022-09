Tavares : "L'équipe me donne beaucoup de confiance"

Nuno Tavares a évoqué son gros début de saison. Le Portugais apprécie son rôle dans le onze d'Igor Tudor.





Face aux médias, Nuno Tavares s'est exprimé sur sa réussite du début de saison. Le joueur ne s'enflamme pas : "Dans le football, tout est une question de confiance. L'équipe me donne beaucoup de confiance, comme vous pouvez le voir pendant les matchs. Je suis au mieux de ma performance, et vous pouvez voir de l'extérieur que l'équipe se sent bien", a-t-il indiqué. Son positionnement lui convient totalement : "C'est un poste qui nous plaît avec Jonathan Clauss. Mais il ne faut pas oublier de défendre. Je suis content de jouer dans ce système, avec des joueurs portés vers l'avant. Mais c'est fondamental de ne pas oublier de défendre." Le joueur pense que le travail réalisé avec Igor Tudor est important : "Tout est dans le coaching. On parle tout le temps pour mieux se comprendre. Tout le travail part de là", a-t-il poursuivi.



Âgé de 22 ans, Nuno Tavares totalise 3 buts en 5 rencontres de championnat avec l'OM. Des statistiques étonnantes pour un latéral...