Tudor annonce deux absences pour AJA-OM

Igor Tudor a révélé que Dimitri Payet et Samuel Gigot ne prendraient pas part au match Auxerre-OM (6e journée de Ligue 1). Les deux joueurs sont blessés.





Face aux médias, Igor Tudor a révélé que Dimitri Payet et Samuel Gigot ne figureraient pas dans son groupe pour Auxerre-OM. "Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-end", a-t-il précisé aux journalistes. Le technicien croate s'attend à un match piège, en Bourgogne : "C'est exactement ça. Un match difficile, comme les cinq matchs déjà joués. Que ce soit Paris ou Auxerre, je prépare les matchs de la même manière. Tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre nos objectifs", a-t-il poursuivi.



Le dernier match disputé par l'OM à l'Abbé-Deschamps remonte à février 2021, en coupe de France. Pour le championnat, il faut remonter à 2011.