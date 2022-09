Rivère veut payer Dieng moins cher

Jean-Pierre Rivère a confirmé que Nice n'avait pas abandonné l'idée de recruter Bamba Dieng. L'attaquant de l'OM pourrait être pris en tant que joker, à ceci prêt que l'OGCN veut payer moins cher que prévu...





Interrogé sur la situation de Bamba Dieng, le président de l'OGCN a confirmé que sa venue restait possible : "C'est désolant pour le joueur. Ça n'a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde avec Marseille si on peut le faire différemment", a-t-il déclaré. Pour rappel, les deux clubs semblent s'être entendus pour un transfert de 12 millions d'euros. Le joueur n'a toutefois pas validé sa visite médicale en raison d'un souci au genou. RMC Sport précise que les Niçois tentent de réduire l'indemnité liée à son transfert. Un véritable coup bas, alors que l'OGCN a saboté son départ à Leeds United. L'OM resterait inflexible.



Bamba Dieng est censé passer de nouveaux examens, ce vendredi. La réponse concernant sa possible signature chez les Aiglons devrait bientôt tomber.