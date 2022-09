Mercato : Leeds réagit à la polémique Dieng

Par l'intermédiaire de son président, les Peacocks se sont exprimés sur la fausse arrivée de Bamba Dieng.





Alors que tout était réglé pour la signature de Bamba Dieng à Leeds, l'attaquant sénégalais leur a finalement fait faux bond pour se tourner vers la Côte d'Azur et Nice. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir le pensionnaire de Premier League, par l'intermédiaire de son président Adrea Radrizzani : "Cela fait partie de la folie du dernier jour du mercato. On s'est fait avoir, cela arrive même aux meilleurs. Nous avons réalisé un très bon marché des transferts en identifiant et en recrutant nos cibles prioritaires en début de mercato. Continuons comme ça."



Pour pallier à l'échec de la piste Dieng, Leeds s'est rabattu sur Wilfried Gnonto, qui évoluait à Zurich.