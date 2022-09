Mercato : l'OM a fait une offre pour Musah ?

L'OM aurait transmis une proposition comprise entre 10 et 12 millions d'euros pour Yunus Musah, avant la clôture du mercato. Elle aurait été refusée par Valence.





D'après les informations obtenues par le journaliste Hector Gomez, l'OM a tenté le coup avec Yunus Musah, dans les dernières heures du mercato. Le club olympien aurait proposé entre 10 et 12 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de 19 ans. Valence, qui attendait 20 millions d'euros pour le laisser filer, a dit non.



Info, intox ? L'international américain (18 sélections) possède un contrat avec Valence qui porte jusqu'en 2026. Il a participé à 74 matchs, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts et évolue au poste de milieu relayeur.