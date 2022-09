Mercato : Dieng a échafaudé "un plan malicieux"

Bamba Dieng a tour à tour planté Lorient et Leeds United, lors du dernier jour du mercato. Son agent a élaboré un stratagème pour rencontrer les représentants de Nice, plutôt que prendre l'avion pour l'Angleterre.





Dans son édition du jour, La Provence révèle les dessous de l'affaire Bamba Dieng. Selon ses informations, le joueur a d'abord éconduit Lorient, sur le motif qu'il ne souhaitait pas être transféré définitivement. Et le joueur n'aurait ensuite jamais eu l'intention de rejoindre la Premier League.



Alexandre Jacquin explique : "Alors qu'ils étaient au courant de l'intérêt des Whites, mais pas de l'offre, le natif de Pikine et ses proches ont alors décidé de temporiser... tout en échafaudant un plan malicieux qui restera dans les annales du mercato olympien", a écrit notre ami. Ainsi, au lieu de monter dans l'avion affrété par Leeds à Nice, ses représentants ont démarré "un rendez-vous avec des émissaires de l'OGCN". Et cela s'est terminé par cette fameuse visite médicale infructueuse.



L'arrivée de Bamba Dieng à Nice est-elle encore possible ? D'autres examens seraient prévus aujourd'hui. L'attaquant pourrait signer en qualité de joker. Le joueur semble en revanche s'être grillé en Angleterre, où sa volte-face a dû en refroidir plus d'un.