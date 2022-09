Mercato : Caleta-Car à Southampton (officiel)

Southampton a officialisé l'arrivée de Duje Caleta-Car.





Si Bamba Dieng a échoué à sa visite médicale du côté de Nice, Duje Caleta-Car lui, n'a pas eu ce problème. Le Croate est officiellement un joueur de Southampton, annonce l'actuel 9ème de Premier League.



Tout proche de rejoindre Liverpool en janvier 2021, le défenseur central va découvrir le championnat anglais un an et demi plus tard. Sans surprise, l'OM ne récupèrera pas autant que les 23 millions proposés par les Reds à l'époque. Plusieurs sources parlent d'un montant de 8 millions d'euros et d'un pourcentage à la revente.