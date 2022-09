Mercato : Dieng reste à l'OM !

D'après les informations de Nice Matin, Bamba Dieng n'a pas réussi sa visite médicale à Nice. Le Sénégalais va rester à Marseille.





C'est la fin de l'incroyable feuilleton Bamba Dieng. En route pour s'engager avec Leeds dans l'après-midi, le Sénégalais avait fait machine arrière pour rejoindre l'OGC Nice.



L'OM s'était entendu avec les Aiglons pour un transfert de 12 millions d'euros, et il ne restait donc que la traditionnelle visite médicale à effectuer pour boucler le deal. Oui, mais voilà Nice Matin nous apprend que Dieng n'a pas donné satisfaction lors des examens médicaux. Ces derniers ont révélé un "problème" empêchant la finalisation de l'opération. Le Sénégalais va donc rester (au moins) six mois de plus dans la cité phocéenne.