Djellit : "Excité de voir cette équipe en Ligue des Champions"

Sur le plateau de l'Équipe du Soir, Nabil Djellit a confié sa hâte de voir l'OM débuter en Ligue des Champions.





Après avoir émis des doutes sur l'intersaison de l'OM et notamment sur le choix Igor Tudor, Nabil Djellit a mis de l'eau dans son vin après 5 matchs. Le journaliste de France Football estime même que les Olympiens ont des arguments à faire valoir dans leur groupe de Ligue des Champions : "J'étais très inquiet il y a quelque temps et j'ai basculé dans la curiosité. La curiosité de les voir face à une autre adversité maintenant. Depuis le début de la saison, ils ont eu un calendrier assez tranquille, mais si bien entendu il faut faire le boulot. Actuellement, je suis excité à l'idée de les voir s'étalonner face à quelque chose de plus costaud, excité à l'idée de voir cette équipe en Ligue des Champions. On ne sait évidemment pas ce qu'il va se passer en Coupe d'Europe, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ce que je ne me serai pas dit il y a un mois. Pour cette Ligue des Champions, j'attends plus l'OM que le PSG."



Les hommes d'Igor Tudor lanceront leur campagne européenne avec un déplacement à Tottenham le 7 septembre. Ensuite, ils affronteront Francfort (13 septembre) et le Sporting (4 octobre) au Stade Vélodrome.