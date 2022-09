Bailly : "On doit avoir une mentalité de guerrier"

Eric Bailly a obtenu son premier succès au Stade Orange Vélodrome. Le défenseur de l'OM a livré ses impressions, après le match disputé contre Clermont (1-0).





En zone mixte, Eric Bailly s'est exprimé sur sa première rencontre au Stade Orange Vélodrome. Il a apprécié : "Une grande victoire, très importante. Pour ma première au Vélodrome, je me suis bien senti. Je me suis senti chez moi. Il était très important de commencer avec une victoire. J'ai eu une bonne préparation avant d'arriver ici. J'étais prêt. Mes coéquipiers m'ont bien mis dans le bain. Je suis venu pour jouer et apporter mon expérience. On a de bons joueurs, on doit avoir une mentalité de guerrier. Avec cet effectif, on va faire quelque chose cette saison", a-t-il confié aux médias.



Eric Bailly a réalisé sa 2e apparition sous le maillot phocéen. Compte tenu de ses interventions dans le vestiaire, il parait être là depuis longtemps...