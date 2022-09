Mercato : Dieng en route vers Leeds !

Annoncé tout proche de Lorient, Bamba Dieng devrait finalement prendre la direction de Leeds d'après les informations obtenues par le Daily Mail.





Retournement de situation dans le dossier Bamba Dieng ! Alors que l'international sénégalais était tout proche de s'engager avec le FC Lorient, l'attaquant olympien devrait rallier Leeds avant la fin de la clôture du marché des transferts.



Une information obtenue par le Daily Mail, confirmée ensuite par Foot mercato et L'équipe. Les deux clubs seraient parvenus à un accord dans la matinée, mais pour l'instant aucun montant n'a filtré. Selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, il s'agit d'un transfert sec et non d'un prêt. De son côté, La Provence annonce un montant de l'ordre de 10 millions d'euros assorti d'un pourcentage à la revente.