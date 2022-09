Gueye : "C'est mon premier but au Vélodrome"

Pape Gueye a confié son enthousiasme, après OM-Clermont (1-0). Le milieu de terrain a marqué le seul but du match.





En zone mixte, Pape Gueye a fait part de sa satisfaction, après avoir inscrit le but décisif face à Clermont. Le milieu de terrain ne devrait pas oublier ce moment : "C'est mon premier but au Vélodrome, ça fait plaisir. Avant le match, je me demandais comment j'allais le célébrer si je marquais... Je l'ai fait, Dim (Payet) me met un bon centre et je la prends bien, mais le plus important reste la victoire à domicile. On enchaîne les matches, ce n'est pas facile, mais on reste concentré et on fait tout pour gagner. On a raté beaucoup d'occasions, mais on connaît nos forces, on sait que ça va très vite. On a bien fait ce qu'on avait à faire", a-t-il indiqué.



Âgé de 23 ans, Pape Gueye totalise 82 apparitions avec l'OM, pour 3 buts et 3 passes décisives. Son contrat court jusqu'en 2024.