Le premier but de Milik avec la Juventus

Arek Milik a inscrit son premier but sous les couleurs de la Juventus, mercredi soir. Les Turinois se sont imposés 2-0 contre Spezia.





Prêté par l'OM, Arek Milik a peut-être trouvé un onze qui fonctionne mieux pour lui. Entré à la 85e minute, le Polonais a inscrit un joli but dans les arrêts de jeu, suite à un service de Fabio Miretti. Son équipe a gagné et occupe la 3e position du classement de Serie A, à égalité avec Naples, le Milan AC et la Lazio de Rome.



Arek Milik démarre son expérience turinoise de la plus belle des façons. Pour rappel, la Juve dispose d'une option d'achat pour le recruter définitivement.