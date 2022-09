Gastien : "On peut avoir des regrets"

En conférence de presse, Pascal Gastien a donné son sentiment sur le match OM-Clermont (1-0). Le technicien clermontois regrette que son équipe ne soit pas parvenue à égaliser.





Face aux médias, Pascal Gastien a analysé la défaite concédée par Clermont contre l'OM. Le coach auvergnat rêvait de prendre un point : "À la fin du match, je suis déçu, mais on a eu une première mi-temps difficile. Au fil du match, on commençait à sortir la tête de l'eau. On peut avoir des regrets d'avoir encaissé un but sur coups de pied arrêtés. On a été peut-être un peu craintif, mais on a laissé beaucoup de liberté dans les 20 derniers mètres de mon point de vue en concédant beaucoup d'occasions", a-t-il expliqué.





"Je pensais que la défense à trois était la meilleure solution"

Le coach clermontois a tenté un changement de système en cours de match : "Par rapport aux joueurs disponibles, je pensais que la défense à trois était la meilleure solution. Défensivement, cela m'a paru correct. Offensivement, il reste beaucoup de choses à amener offensivement. Il faudrait que l'on prenne des points contre Toulouse. Il faut que l'on avance. Ce que l'on a fait ce soir doit nous servir", a-t-il ajouté.



Clermont pointe pour l'instant à la 12e position du classement de Ligue 1.