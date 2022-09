Mercato : Dieng envisage vraiment de rester

Bamba Dieng pourrait rester à l'OM, cette première partie de saison. Ce malgré les intérêts de Lorient et Strasbourg.





D'après les éléments rapportés par La Provence, qui est très proche de son agent, Bamba Dieng pourrait finalement poursuivre à l'OM. Le joueur ne figure pas dans les petits papiers d'Igor Tudor, au point qu'il s'entraînerait à l'écart, avec un préparateur physique. Lorient aurait bien transmis une offre de transfert, mais le montant proposé serait jugé insuffisant. Quant à Strasbourg, il semble que son offensive soit liée au possible départ de Ludovic Ajorque.



Pour rappel, d'après nos informations, le club phocéen attend entre 15 et 20 millions d'euros pour laisser filer l'international sénégalais (et non 25 millions, tarif certainement réservé aux clubs en concurrence directe tels que Nice). La venue d'Amine Harit pourrait dépendre du dossier de Bamba Dieng.