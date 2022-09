Mercato : Amavi bientôt en Liga ?

Jordan Amavi pourrait rejoindre les rangs de Getafe. Le latéral gauche devrait être prêté par l'OM.





D'après L'Équipe, Jordan Amavi est en discussion avec Getafe, dans l'optique d'une prochaine signature. Le natif de Toulon pourrait être prêté un an, à priori sans option d'achat. Le joueur pourrait ainsi tenter de se relancer en Liga, après avoir éconduit plus ou moins directement l'Olympiakos.



Jordan Amavi n'a plus joué depuis le mois de janvier. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en 2025, mais devra assurément trouver du temps de jeu pour retrouver son niveau. Arrivé à Marseille en 2017, le défenseur a revêtu le maillot marseillais 127 fois.