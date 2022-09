Mercato : Harit proche de retrouver l'OM

Amine Harit serait en passe d'effectuer son retour à l'OM. L'international marocain devrait être prêté avec option d'achat.





Selon les informations obtenues par le journaliste Johnny Séverin, l'OM va bientôt officialiser le retour d'Amine Harit. Le Marocain devrait être prêté par Schalke 04 avec option d'achat quasi automatique. Son montant n'est pour l'instant pas précisé. Pablo Longoria aurait maintenu le contact avec lui durant tout l'été, et l'offensive pour sa venue aurait été lancée il y a quelques heures.



La saison passée, Amine Harit a inscrit 5 buts et donné 4 passes décisives en 34 apparitions. Il connait la maison et devra s'adapter aux exigences d'Igor Tudor.