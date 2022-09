Tudor : "On s'est un peu contenté du score"

Igor Tudor a donné son analyse à chaud de la rencontre OM-Clermont (1-0). Le technicien pense que le score aurait pu être plus large.





En conférence de presse, Igor Tudor a donné son sentiment sur le succès obtenu par ses troupes face à Clermont. Le coach phocéen a vu du bon, mais aussi des choses à corriger : "Il y a eu du positif et du négatif, mais surtout des bonnes choses. Ça aurait dû être une victoire nette, 4-0 ou 5-0. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'après le but, on s'est un peu contenté du score, on a un peu baissé le rythme et Clermont a pu garder la partie ouverte. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses et de bonnes prestations, bravo aux garçons. La baisse de rythme est normale en jouant tous les trois jours. Mais je crois que pour beaucoup d'équipes qui jouent tous les trois jours, le rythme est bien inférieur à ce qu'on a fait ce soir pendant une heure, quand Clermont n'est jamais entré dans notre surface. Tout ça est normal, avec un peu de fatigue, la chaleur...", a-t-il déclaré.





"Avec le temps, on s'améliorera"

Le prochain match est programmé samedi : "Ca sera le troisième match en six jours et c'est sans doute le plus fatigant. On fera un peu de turn-over. On essaie de s'améliorer en travaillant jour après jour. Il y a peu de séances, on essaie d'en profiter. Il faut encore progresser, confirmer ce qu'on a bien fait, travailler sur les détails. C'est un travail continu. À 0-0, on a attaqué fort la seconde période, mais la mentalité a changé après le but marqué. Moi j'aimerais qu'on soit toujours à 100 %. Avec le temps on s'améliorera. Mais avec autant de matches, c'est difficile d'avoir toujours 90 minutes à fond", a-t-il poursuivi (propos relayés par l'AFP).



L'OM totalise désormais 13 points, soit autant que le PSG et Lens. Lyon, qui compte un match en moins, est à 3 points.