OM-Clermont : les compos officielles

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer le match OM-Clermont.





Dimitri Payet et Alexis Sanchez seront à nouveau associés dans le secteur offensif.



La compo de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Bailly - Clauss, Rongier, Gueye, Nuno Tavares - Guendouzi, Payet (c) - Sanchez.



La compo de Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier (c), Mendy - Magnin, Gastien - Bela, Cham, Rashani - Andric.