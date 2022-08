Mercato : "Caleta-Car veut partir" explique Lamperti

Sur le plateau de BFM Marseille aux côtés d'Eric Di Méco, le journaliste de La Provence a fait le point sur la situation de Duje Caleta-Car.





À un peu plus de 24h de la fin du marché des transferts, Duje Caleta-Car fait toujours partie de l'effectif marseillais. Le Croate, qui entre dans sa dernière année de contrat, est poussé dehors par ses dirigeants, qui ne veulent pas le voir quitter l'OM libre.



Présent sur le plateau de BFM Marseille, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti s'est exprimé sur le cas du défenseur central : "Ce qui change par rapport à l'été dernier où Caleta-Car a eu l'opportunité de partir, c'est que là, lui a envie de s'en aller. S'il a une bonne proposition, il écoutera et il partira. Parce qu'il sait aussi que s'il est encore là et qu'il n'a pas prolongé, il ne jouera pas."