Magnin : "On va à Marseille pour prendre des points"

Présent en conférence de presse, le milieu clermontois s'est montré ambitieux en marge du déplacement à Marseille.





L'an dernier, les Clermontois avaient joué un mauvais tour aux Olympiens en venant s'imposer 2-0 sur la pelouse du Stade Vélodrome lors de la 25ème journée. Devant les médias, Yohann Magnin a expliqué que son équipe devrait mettre les mêmes ingrédients pour espérer prendre des points à Marseille : "L'an passé on avait un peu les étoiles dans les yeux mais on avait été très solidaires et ça nous avait souri. Il faudra avoir au moins les mêmes valeurs. Il faudra aussi être équilibré défensivement sur les transitions. Sinon on va le payer cash. Je pense que contre l'OM de cette saison, on peut avoir plus le ballon et avoir des occasions. À nous d'être efficaces. Ce n'est pas notre championnat à la base, mais on va à Marseille pour essayer de prendre des points. Tout est possible dans le foot."



Lors de l'exercice 2021-2022, l'OM de Jorge Sampaoli avait laissé 25 points en route à domicile (9 victoires, 5 nuls, 5 défaites). Face à Clermont, les Olympiens ont l'opportunité de glaner un troisième succès en trois matchs dans leur antre. Après plusieurs saisons où l'OM a eu du mal à régner dans son stade, il est primordial d'envoyer un message au reste de la Ligue 1 : venir prendre des points au Vélodrome ne sera pas chose aisée.