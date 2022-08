Abriel : "L'important est d'être cohérent toute la saison"

Fabrice Abriel a donné son sentiment sur le travail réalisé par Igor Tudor, à l'OM. L'ancien milieu de terrain attend la suite pour se faire une vraie opinion.





Dans La Provence, Fabrice Abriel a lâché quelques mots sur la tactique mise en place par Igor Tudor, à Marseille. L'ancien joueur a besoin de plus de temps pour le juger : "L'important est d'être cohérent toute la saison. Il a rencontré des problèmes, mais Jorge Sampaoli est resté cohérent. Il a continué à gagner en faisant des choix. À mon avis, la méthode Tudor sera jugée quand les résultats ne seront pas là et que ses premiers choix interviendront. Cela va arriver avec le début de la Ligue des champions. Le mieux pour lui, c'est que le mercato se termine. Son vrai projet de jeu se mettra en place à partir de cet instant-là", a-t-il déclaré.



L'OM va disputer six rencontres d'ici le 18 septembre. Son onze favori devrait se dessiner progressivement.