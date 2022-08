Di Meco : "La formule de Tudor est évolutive"

Eric Di Meco pense que le système de jeu d'Igor Tudor lui permet de s'adapter facilement à l'adversaire. Le consultant souligne les possibilités des milieux de terrain de jouer plus ou moins haut.





Sur BFM Marseille, Eric Di Meco a livré son analyse du système de jeu prôné par Igor Tudor. L'ancien latéral le juge très modulable : "Il faut arrête de dire que quand l'OM joue comme ça, il joue avec deux joueurs offensifs. Non, il y en a quatre. Les pistons, ce sont des joueurs offensifs. Les deux sont décisifs. Cette formule est évolutive. Bien sûr que Guendouzi on le verra pendant la saison plus bas sur le terrain, quand on fera tourner les deux garçons devant la défense. Bien sûr que Gerson pourra jouer derrière Payet et Alexis, sur certains matchs, contre des équipes de deuxième partie de tableau, par exemple. J'ai l'impression que le dispositif de Tudor permet de pencher un peu plus vers l'avant, ou un petit peu moins, selon l'adversaire, en fonction des formes des joueurs et de l'enchaînement des matchs. Il a beaucoup de solutions, même avec Veretout qui peut jouer plus haut. Et Guendouzi est capable de venir donner un coup de main au milieu de terrain quand dans un match il y a un quart d'heure où tu es moins bien", a-t-il déclaré.



L'OM a un test important, ce soir, pour mesurer la capacité des joueurs à se reconcentrer après un succès probant. Espérons que les joueurs ne s'enflamment pas autant que les consultants. D'autant que ces derniers ne les louperont pas s'ils passent au travers.