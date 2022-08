Pardo : "Ce pressing me plaît"

Bernard Pardo a donné son avis sur la stratégie utilisée par Igor Tudor. L'ancien milieu de terrain de l'OM apprécie notamment le pressing élaboré par le Croate.





Dans La Provence, Bernard Pardo s'est exprimé sur le projet de jeu développé par Igor Tudor. L'ancien joueur est positif : "Ce pressing me plaît, j'aime quand l'OM est conquérant et prend le match en main. Plus l'équipe joue haut, plus elle récupère le ballon très près du but adverse. L'OM trace sa ligne de jeu. Avec Sampaoli, le problème était que l'équipe était illisible si bien qu'on sortait du match en se demandant comment on avait joué. Attention quand même que Tudor ne devienne pas trop lisible pour ses adversaires", a-t-il confié au quotidien. Et de poursuivre avec une petite crainte : "Quand tu joues ainsi, il faut au moins deux joueurs rapides dans l'axe, ce qui manque à cet OM à mon avis, car quand les milieux pressent, l'équipe se retrouve souvent en 1 contre 1 dans l'axe."



Cet OM parait travailler dur pour s'imprégner du fond de jeu voulu par Igor Tudor. Il faudra certainement encore quelques semaines pour pouvoir visualiser le vrai style de l'équipe olympienne.