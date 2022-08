Mercato : grosse désillusion pour Ocampos

Lucas Ocampos avait pris l'avion pour Amsterdam, en vue de s'engager avec l'Ajax Amsterdam. L'Argentin serait finalement rentré à Séville suite à un blocage du conseil de surveillance du club néerlandais.





L'opération paraissait scellée. Lucas Ocampos était aux Pays-Bas pour passer sa visite médicale. Mais c'était sans compter sur le conseil de surveillance de l'Ajax Amsterdam, qui a mis un gros stop, révèle le Telegraaf. Ses membres ont jugé que le montant de 20 millions d'euros, assorti d'un salaire important et d'un contrat portant sur plusieurs saisons, était irresponsable pour le moment. Le joueur serait déjà rentré à Séville, en attendant qu'une solution soit trouvée ou non. Le club ajacide pourrait par exemple lisser l'opération sur plusieurs années pour atténuer son effet sur les comptes.



L'Ajax Amsterdam penserait à Leon Bailey et Justin Kluivert, comme alternatives. Le mercato d'Eredivisie se termine ce soir à minuit.