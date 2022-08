Boksic : "Tudor a beaucoup appris à la Juve"

Alen Boksic a commenté le travail réalisé par Igor Tudor, à l'OM. L'ancien attaquant a donné quelques indications sur sa méthode, faisant remarquer que les joueurs se plaignent moins à Turin.





Dans son édition du jour, L'Équipe s'intéresse au parcours d'Igor Tudor. Alen Boksic n'est pas étonné de le voir au poste d'entraîneur : "Notre ami Stimac est devenu sélectionneur, il nous a pris tous les deux. Sauf que moi, j'étais surtout là parce que j'étais l'ami de Stimac. Lui, on voyait qu'il était motivé pour ce métier, qu'il en avait les compétences. C'est un homme juste, qui tient à ses idées, qui a une vision claire du foot qu'il veut. Il a beaucoup appris à la Juve, il en a gardé la culture, une culture où on ne discute pas des choix du Mister. Il n'est pas du genre à perdre du temps pour écouter ce que pensent les uns et les autres", s'est-il souvenu.





"Les joueurs préfèrent être à la plage toute la journée"

L'ancien joueur de l'OM n'hésite pas à remettre en cause l'état d'esprit de travail de certains joueurs : "J'ai vu que les joueurs se plaignaient de la façon de travailler, mais c'est souvent le cas quand tu commences avec un nouveau coach, il peut y avoir des difficultés. Les joueurs, je les connais, ils préfèreraient être à la plage toute la journée avec un verre de rosé. Mais ce n'est pas comme ça que tu progresses, il faut se faire un peu mal. On verra dans quelques mois ce qu'Igor arrive à faire. Enfin, s'ils lui laissent le temps. Ce sera plus simple si les résultats sont là", a-t-il poursuivi.



Alen Boksic a défendu les couleurs de la Juventus de Turin en 1996-1997, soit bien avant qu'Igor Tudor n'y débarque. Il a visiblement aussi bien cerné les habitudes de certains joueurs de Ligue 1.