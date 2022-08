Info FM : la condition pour que l'OM recrute un autre joueur

Deux départs sont attendus, au moins, pour que l'OM recrute un joueur, cette fin de mercato. Les dirigeants cherchent des solutions pour Jordan Amavi, Duje Caleta-Car et Bamba Dieng.





D'après nos informations, la venue d'une recrue n'est pas garantie à l'OM, cette fin de mercato. Elle est conditionnée à au moins deux départs. Les dirigeants cherchent prioritairement des portes de sortie à Jordan Amavi, Duje Caleta-Car et Bamba Dieng. Le départ du premier à l'Olympiakos parait avoir définitivement capoté. Le second n'est qu'à un an du terme de son engagement et les dirigeants ne veulent pas qu'il parte gratuitement. Quant au troisième, il semble disposer de plusieurs prétendants et l'idée d'un prêt est exclue.



L'OM a déjà enregistré le renfort de onze joueurs. L'équipe a considérablement évolué depuis la saison passée. Les dirigeants ont jusqu'à jeudi 23h00 pour y apporter une touche finale.