Grégoire qualifie le mercato de Longoria de "boulimic buy"

Mathieu Grégoire n'adhère a priori pas aux stratégies de Pablo Longoria. Le journaliste s'en est directement pris au président de l'OM, dont il a assez directement dénigré le travail.





Dans l'édition du jour de L'Équipe, Mathieu Grégoire a donné son sentiment sur les stratégies de mercato des différents clubs de Ligue 1. Après avoir pris l'exemple du transfert de Frank Zambo Anguissa pour illustrer le "panic buy", le journaliste s'en est directement pris à Pablo Longoria, dont il a résumé le travail estival à des troubles du comportement : "Chez d'autres cadors, le "panic buy" est déjà has been. A l'OM, Pablo Longoria a ressuscité le "boulimic buy", cher à Rolland Courbis, de 1997 à 1999, ou à feu Bernard Tapie, seconde époque, à l'été 2001. On achète, on vend, on sous-pèse, on recave, on envoie la paire d'as et les dollars, sans jamais s'arrêter, parce que c'est excitant et qu'un transfert, avorté ou non, fait plus parler à Marseille que le résultat d'un match", a-t-il écrit dans son édito.



Pablo Longoria ne régale pas Mathieu Grégoire, mais il n'est pas le seul. Le mercato lyonnais est lui très finement qualifié de "rachitic buy".