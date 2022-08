Gastien : "On ne va pas attendre de se faire fusiller"

En conférence de presse, Pascal Gastien s'est exprimé sur le défi qui attend ces hommes au Stade Vélodrome ce soir (21h).





En février dernier, Clermont était venu s'imposer sur la pelouse du Stade Vélodrome (0-2) lors de la 25ème journée de Ligue 1. Et malgré les nombreux changements opérés durant l'intersaison, Pascal Gastien a estimé, devant les médias, que cet OM version Tudor n'était pas si différent de celui de l'an passé : "Cet OM-là est un petit peu plus vertical. Mais sinon il n'est pas très différent de celui de l'an dernier, avec une grosse pression à la perte de balle et l'envie d'avoir un maximum la possession. Ils ont fait un très gros match à Nice. Ils ont été un ton au-dessus, du début à la fin. Sur leurs autres matchs, ils avaient laissé des opportunités. Si c'est le cas contre nous, il faudra être capables de les exploiter."



L'ancien joueur de l'OM (1988-1989) a expliqué à la presse qu'il n'allait pas à Marseille pour subir : "On a l'intention d'essayer de leur poser des problèmes. Après, contre une équipe comme ça, ça dépend aussi d'eux. Mais on ne va pas rester dans nos 20 mètres à attendre de nous faire fusiller. Ce n'est pas notre jeu. On a envie de bien faire et de nous rattraper de notre défaite à Lorient, parce qu'on était capables de mieux faire. On s'est plus fait piéger qu'autre chose."