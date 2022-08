Mercato : Gueye refuse un club de Ligue 1

D'après les informations de l'Équipe, Pape Gueye a décliné une proposition de Troyes, qui souhaitait l'obtenir en prêt.





Depuis le début de la saison, Pape Gueye n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor. L'international sénégalais n'a disputé que 12 minutes en l'espace de quatre matchs et on imagine mal la tendance s'inverser au vu de la concurrence au milieu du terrain.



En ce sens, certains clubs sont venus aux renseignements pour l'ancien Havrais. Selon les informations de L'Équipe, l'ESTAC a contacté le joueur et sollicité l'OM pour un prêt. Une proposition qui a été refusée par le joueur, qui veut se battre pour gagner du temps de jeu et être intégré à la rotation.