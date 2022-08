OM-Clermont : nouveau match à guichets fermés

À l'instar des matchs contre Reims et Nantes, l'OM recevra Clermont à guichets fermés demain soir (21h).





Dans la lignée des deux premiers matchs à domicile face à Reims et Nantes, le Stade Vélodrome sera plein pour la réception de Clermont demain soir (21h sur Prime Video).



En effet, La Provence annonce que plus de 61 000 billets ont déjà été vendus et que ce total va encore augmenter dans les prochaines 24h. Les supporters seront une nouvelle fois au rendez-vous pour soutenir les hommes d'Igor Tudor.